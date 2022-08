شعیب اختر گھٹنے کے آپریشن کے بعد آسٹریلیا سے وطن واپسی کیلئے روانہ 

میلبورن (ڈیلی پاکستان آن لائن ) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باؤلر شعیب اختر گھٹنے کے آپریشن کے بعد آسٹریلیا سے وطن واپسی کیلئے روانہ ہوگئے ۔

شعیب اختر کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ ائیرپورٹ پر کھڑے نظر آرہے ہیں ، ساتھ ہی" راولپنڈی ایکسپریس "نے لکھا کہ وطن واپسی کا وقت ان پہنچا ، میلبورن کا یہ دورہ بھی اچھا رہا ، صحتیابی کے بعد یہاں ضرور آؤں گا۔

It’s time to head back home now and Thanks my brothers @13kamilkhan & @asad_ali_30 for taking care of me & another memorable trip to Melbourne. Will definitely be back healthier next time. pic.twitter.com/RfxMdJp3p7