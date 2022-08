دوستوں کے ساتھ پارٹی کی ویڈیو لیک، فن لینڈ کی نوجوان وزیر اعظم تنقید کی زد میں

ہیلسنکی (ڈیلی پاکستان آن لائن) دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر لیک ہونے کے بعد فن لینڈ کی نوجوان وزیر اعظم ثنا مارین کو کڑی تنقید کا سامنا ہے۔

سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ فن لینڈ کی وزیر اعظم اپنے دوستوں کے ساتھ ڈانس کر رہی اور گانے گا رہی ہیں۔ ویڈیو سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی اور ثنا مارین کو کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔

شدید تنقید کے بعد فن لینڈ کی وزیر اعظم نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ انہوں نے صرف پارٹی کے دوران الکوحل کا استعمال کیا ، انہیں اس بات کا پتا تھا کہ ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے لیکن یہ افسوسناک ہے کہ ویڈیو پبلک ہوگئی۔

انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے گانا گایا اور ڈانس کیا جو کہ مکمل طور پر قانونی ہے ، انہیں لگتا ہے کہ انہیں اپنے رویے میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیشہ ویسی ہی رہیں گی جیسی وہ ہیں۔

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw