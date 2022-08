"شہباز گل پر تشدد کی پریشان کن تصاویر دیکھیں،  یہ ہمارے لیے باعثِ شرم ہے" پی پی رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر بول پڑے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل پر مبینہ تشدد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔

اپنے ایک بیان میں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ انہوں نے شہباز گل پر جسمانی تشدد کی پریشان کن تصاویر دیکھی ہیں، آپ چاہے جتنا بھی اسے ناپسند کرتے ہوں یا اس سے جتنا بھی اختلاف رکھتے ہوں لیکن کسی بھی آدمی کی عزتِ نفس کو اس طریقے سے مجروح نہیں کیا جانا چاہیے۔ چاہے شہباز شریف کی حکومت اس کی قصور وار ہو یا چاہے تو اس معاملے میں بے بس ہو، یہ ہم سب کیلئے باعثِ شرم ہے۔

انہوں نے مزید کہا اس میں نام نہاد پاکستان ڈیمو کریٹک موومنٹ (پی ڈی ایم) کو بھی شامل کرلیں جو کہ سیاسی مخالفین پر تشدد کے ذریعے جمہوریت کی خدمت کر رہی ہے، یہ کیا بکواس ہے۔

Include the so called Pakistan Democratic Movement in it too. Serving democracy by torturing political opponents. What a farce!