پاکستانی نژاد برطانوی رکن پارلیمنٹ نے حلف برداری کے دوران ایسا کام کردیا کہ پاکستانی اور برطانوی سب حیران رہ گئے

لندن(ڈیلی پاکستان آ ن لائن)پاکستانی نژاد برطانوی سیاستدان افضل خان نے تقریب حلف برداری کے موقع پر پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ برطانوی شہریوں اور سیاستدانون کو بھی حیران کردیا۔

لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نژاد شہری افضل خان کی جب حلف برداری کا وقت آیا تو انہوں نے اردو زبان میں حلف اٹھایا۔

مانچسٹر گورٹن سے ممبرپارلیمنٹ منتخب ہونے والے افضل خان کہتے ہیں کہ اردو میں حلف اٹھانے کا مقصد ان کے والد کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا جنہوں نے برطانوی انڈین آرمی میں خدمات سرانجام دیں۔

Thrilled to be back in #Parliament as an MP for #Manchester. I am proud to represent a city where over 200 languages are spoken.

Today at the swearing-in ceremony, I recited my oath in #Urdu to honour my father who served in the British Indian Army. #DiversityinParliament pic.twitter.com/CQ1RKMIUwh