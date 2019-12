ٹک ٹاک سٹار نے دبئی مال میں ہراساں کیے جانے کی ایک اور ویڈیو شیئر کر دی، لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ؟ حیران کن خبر آ گئی

دبئی(ویب ڈیسک) ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ پاکستان کے بعد دبئی میں بھی ہراسانی کا شکار ہوگئیں۔اعلیٰ ترین شخصیات کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے والی حریم شاہ سوشل میڈیا سٹار سمجھی جاتی ہیں۔ حریم شاہ کو چند روز قبل کراچی میں اس وقت جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا گیا جب وہ ایک تقریب میں شرکت کرنے گئیں تاہم اب انہیں پاکستان کے بعد دبئی میں بھی جنسی طور پر ہراسانی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔

I was invited as a guest at the opening of Oasis Mall in Dubai. Hundreds of Pakistani men hurled abuses, pushed & some even kicked me. Is this how you treat your women?? pic.twitter.com/1suAULjuMw