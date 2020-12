نشان حیدر پانے والے لانس نائیک محمد محفوظ کو شہید ہو ئے 49برس بیت گئے ،پاک فوج کا خراج عقیدت

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن )نشان حیدر پانے والے لانس نائیک محمد محفوظ کو شہادت کا رتبہ حاصل کیے 49برس بیت گئے ۔ان کی برسی کے موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے ٹوئٹ میں لانس نایکع محمد محفوظ کو شاندار طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ شہید محمد محفوظ کا حوصلہ اور جنگ کے میدان میں انتہائی بہادرانہ اقدامات ، مادر وطن کے تمام محافظوں کی تقلید کرنے کی ایک عمدہ مثال ہے۔

Nation venerates supreme sacrifice of Lance Naik Muhammad #Mehfooz Shaheed, Nishan-e- Haider @ Wagah Border in 1971. His courage and extremely daring actions in battlefield are a sublime precedent worth emulating by all defenders of motherland. #OurMartyrsOurHeroes