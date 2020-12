اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)دنیا نیوز کے اینکر پرسن کامران خان کے پروگرام میں وزیراعظم عمران خان کے مشیر ندیم بابر نے ن لیگ کے مرکزی رہنماشاہد خاقان عباسی کو مباحثے کا چیلنج دیا تھا تاکہ ایل این جی معاملے پر کرپشن کے حوالے سے اصل حقائق عوام کے سامنے آسکیں۔پروگرام کے بعد کامران خان کی جانب سے اس چیلنج کے حوالے سے ٹویٹ کی گئی جس میں کہا گیا کہ

’’عوامی فیصلہ کیا حکومت نے ایل این جی پیٹرولیم مصنوعات خریداری میں کرپشن کی ندیم بابر نے آج محترم شاھد خاقان عباسی کو مناظرہ کا کھلا چیلنج دیا وہ کل ہمارے شو میں عباسی صاحب کے منتظر رہیں گے میں خوشی سے شاندار مباحثہ کی میزبانی کروں گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا انشاللہ ‘‘

جس کے جواب میں ن لیگ کے رہنما مفتاح اسماعیل کی جانب سے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے اس چیلنج کو قبول کرلیا ہے۔ہم عمر ایوب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں،شرکا ایک دوسرے سے سوال پوچھ سکیں گے اور آپ مباحثے کی میزبانی کریں۔

Kamran Bhai, Shahid Khaqan Abbasi has confirmed that he will be happy to participate in a debate with Nadeem Babar on your program, live and face to face. Omar Ayub is also welcome to join; the participants can ask each other questions and you can act as the moderator. https://t.co/9mh4fovQYW