سابق بھارتی فاسٹ باؤلر عرفان پٹھان نے محمد عامر کی ریٹائرمنٹ پر کیا کہا؟ 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عرفان پٹھان نے قومی کرکٹر محمد عامر کے کرکٹ مینجمنٹ سے مایوس ہو کر کرکٹ کو الوداع کہنے کے فیصلے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ فاسٹ باؤلر کیلئے ابھی بہت سی کرکٹ باقی ہے۔

تفصیلات کے مطابق عرفان پٹھان نے ٹوئٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں محمد عامر کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ ’حال ہی میں لنکا پریمیر لیگ (ایل پی ایل) میں میرا عامر سے سامنا ہوا۔ عامر کے کرکٹ چھوڑنے کے فیصلے کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ عامر کیلئے ابھی بہت سی کرکٹ باقی ہے، عامر اب بھی اچھے باؤلر ہیں، میری خواہش ہے ان کا مستقبل بھی اچھا ہو۔“

Just faced this guy @iamamirofficial in the recent concluded #Lpl must say lots of cricket left in him. Bowling well as ever. Wish him well for future #amirretires