قومی ٹیم کے بیٹنگ کوچ یونس خان نے پہلے میچ سے پہلے کھلاڑیوں کو کیا کہا تھا؟ ویڈیو سامنے آ گئی

آکلینڈ (ڈیلی پاکستان آن لائن) نیوزی لینڈ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ موجود بیٹنگ کوچ اور ماضی کے عظیم بیٹسمین یونس خان نے کھلاڑیوں کو پریکٹس سیشن کے دوران مشورے دئیے اور کہا کہ سنگل مس نہیں کرنا اور پراعتماد ہو کر کھیلنا۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یونس خان نے کھلاڑیوں سے کہا کہ سنگل مس نہیں کرنا، اچھی بال پر سنگل لیں اور بری بال پر فائدہ اٹھائیں اور میچ میں پراعتماد ہو کر کھیلیں۔ یونس خان نے کپتان شاداب کو بھی میچ سے متعلق مشورے دیئے اور ان سے خاصی دیر تک گفتگو کی۔

