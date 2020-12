بھارتی فورسز نےاقوام متحدہ کےامن مشنزکوبھی نہ چھوڑا، نشانہ بنا ڈالا بھارتی فورسز نےاقوام متحدہ کےامن مشنزکوبھی نہ چھوڑا، نشانہ بنا ڈالا

راولپنڈی( ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پراشتعال انگیزیاں بڑھنے لگیں،بھارت نے اقوام متحدہ کے امن مشنز کی گاڑیوں کو نشانہ بنا ڈالا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے بیان کے مطابق بھارت کی جانب سے چری کوٹ سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے۔بھارتی فورسز نے جان بوجھ کراقوام متحدہ کے امن مشن ملٹری آبزرور کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔

پاک فوج کے ترجمان کے مطابق یواین مبصرین چری کوٹ کے پولاس گاؤں میں بھارتی اشتعال انگیزیوں کے متاثرین سے ملنے جارہے تھے کہ راستے میں بھارتی فوج نے ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ خوش قسمتی سے دونوں یو این مبصر محفوظ رہے جنہیں پاک فو ج نے ریسکیو کر کےبحفاظت راولاکوٹ پہنچا دیا۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق یو این مبصرین کی گاڑیاں دور سے پہچانی جاسکتی تھیں کیونکہ گاڑیوں کے اوپر واضح یو این لکھا ہوا ہے جو کہ دور سے دیکھا جاسکتا ہے۔

…Such illegal and unlawful acts against all established international norms, signify mal-intent of Indian Army to target not only innocent civilians residing along the Line of Control but #UN Peace Keepers as well. This act only goes to show Indian Army's complete (3/4)
— DG ISPR (@OfficialDGISPR) December 18, 2020

…disregard to principles enshrined in UN Charter. It is indeed a new low for Indian Army. Pakistan Army stands in solidarity with #UNMOGIP officials and appreciates the selfless services rendered by all members of UNMOGIP in discharge of their UN mandated duties. (4/4)
— DG ISPR (@OfficialDGISPR) December 18, 2020