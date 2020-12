لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق کرکٹرز کے بعد فاسٹ باولر کے مداح بھی میدان میں آگئے،فاسٹ باولر کو ریٹائرمنٹ واپس لینے کا مشورہ دیدیا۔

عامر ریٹائرمنٹ واپس لوٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔مداحوں کا اپنے پسندیدہ فاسٹ باولر سے کہنا تھا کہ ابھی ان میں بہت کرکٹ باقی ہے،وہ چیلنج قبول کریں اور ریٹائرمنٹ واپس لیں۔

سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ٹیم مینجمنٹ کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔مداحوں کا کہنا تھا کہ محمد عامر ابھی بھی پاکستان کے بہترین اوپننگ باولر ہیں۔ مداحوں نے ان کے بہترین سپیلز کی ویڈیوز بھی پوسٹ کیں،جس میں زیادہ تر صارفین کی جانب سے چیمپین ٹرافی فائنل میں محمد عامر کے انڈیا کے خلاف باولنگ سپیل کی ویڈیو پوسٹ کی گئی۔

We still remember your match winning bowling attacks ????#MuhammadAmir #amir #AmirTakeRetirementBack pic.twitter.com/ME7UNRNYLU