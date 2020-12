پاک فضائیہ کے شاہینوں کا بلندعزم انہیں دوسروں سے منفرد کرتا ہے: آرمی چیف

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں کا بلند عزم انہیں دوسروں سے منفرد کرتا ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمرجاوید باجوہ نے ایئرفورس کی آپریشنل بیس کا دورہ کیا ہے جہاں انہوں نے پاک چین ایئرفورس کی مشترکہ مشق شاہین9 کاعملی مظاہرہ دیکھا۔ ایئربیس پہنچنے پر ایئرچیف مجاہد انور خان نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نےدونوں ممالک کےافسران اورجوانوں سےملاقات کی۔ آرمی چیف نے جوانوں کی پیشہ وارانہ صلاحتیوں اور عزم کو سراہا۔

آرمی چیف نے نوجوانوں سے خطاب کرتےہوئے کہا کہ جیو سٹریٹجک چیلنجز سے نمٹنے کےلیے مشترکہ فوجی مشقیں اہم ہیں،انٹر سروسز ہم آہنگی سے آپریشنل کامیابی کو تقویت ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشقوں سے باہمی اشتراک آپریشنل ہم آہنگی میں بہتری ہوئی۔

آرمی چیف جنرل قمرجاوید باجوہ نے کہا کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں کا بلند عزم انہیں دوسروں سے منفرد کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشقوں سے فضائیہ کی جنگی صلاحیتوں میں مزید نکھار آئے گا۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق شاہین 9 مشقوں کا آغاز 2011 میں کیا گیا تھا۔

