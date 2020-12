جوبائیڈن نے اپنی ٹیم میں پاکستانی شامل کرلیا، جان  کر آپ بھی فخر محسوس کریں گے

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) حال ہی میں امریکی صدر منتخب ہونے والے جو بائیڈن نے اپنی کلائمنٹ (آب و ہوا) ٹیم کے لیے پاکستانی نژاد 33 سالہ علی زیدی کو چُن لیا وہ مشیر برائے کلائمنٹ کے طور پر صدر کی معاونت کریں گے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جوبائیڈن نے اپنی کلائمنٹ ٹیم کے اہم ارکان کی تقرری کا اعلان کیا ہے، جس میں پاکستان میں پیدا ہونے والے علی زیدی بھی شامل ہیں جو وائٹ ہاؤس کے کلائمنٹ ایڈوائزر کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔

علی زیدی اس وقت نیویارک کے ڈپٹی سیکرٹری برائے توانائی اور ماحولیات کے طور پر کام کر رہے ہیں تاہم اب نئی ذمہ داری ملنے پر وہ جو بائیڈن انتظامیہ میں اعلیٰ ترین پاکستانی نژاد امریکی ہوں گے۔

اپنی ٹویٹ میں پاکستانی نژاد علی زیدی نے لکھا کہ “جب صدر جو بائیڈن نے فون کیا اور اہم ذمہ داری دینے سے آگاہ کیا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور فوری جواب دیا کہ میں گراں قدر عاجزی کے ساتھ اسے ایک اعزاز سمجھتے ہوئے کام کرنے کو تیار ہوں۔

We need a whole-of-government approach to take on the climate crisis — in a way that spurs jobs and advances justice. I was floored when President-elect @JoeBiden called. I still am — profoundly humbled, deeply honored, and so ready to get to work!