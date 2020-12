اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید نے اداکار فہد مصطفٰی کو ترک ڈراموں سے سیکھنے کا مشورہ دے دیا۔انکا کہنا تھا کہ ارطغرل غازی جیسی عظیم پروڈکشن سے بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے۔

سما نیوز کے مطابق اداکار فہد مصطفی نے ایک انٹرویو میں ترک ڈرامہ ارطغرل غازی میں مرکزی کردار ادا کرنے والے اداکار انگین آلتان کی پاکستان آمد سے متعلق کہا تھا کہ ارطغرل آیا اور پیسے لے کر چلا گیا لیکن ہم ہمیشہ یہیں رہیں گے۔ہماری شوبز انڈسٹری اس وقت بحران کا شکار ہے اور یہاں جو کام ہورہا ہے اس میں لوگوں کا خون پسینہ شامل ہے۔ یہاں کام کرنے والے لوگوں میں فنکار سمیت پورا عملہ شامل ہے اور سب کا اس بات پر زور ہے کہ کسی طرح اس انڈسٹری کو چلانا ہے آگے بڑھانا ہے ۔ اسلیے جو چیز چل رہی ہے اسے چلنے دینا چاہیئے کیونکہ ہم ترکی نہیں ہیں، بھارتی نہیں ہیں آخر میں ہم پاکستانی ہیں۔ارطغرل بھی آیا شیر کے ساتھ بیٹھا اورپیسے لے کر چلاگیا۔

فہد مصطفی کے اس بیان پر ردعمل دیتے ہوئے فیصل جاوید نے کہا کہ میری نظر میں انگین آلتان ایک بہترین اداکار ہیں۔ارطغرل غازی جیسی عظیم پروڈکشن سے بہت کچھ سیکھا جاسکتا ہے آپ بھی ہدایت کاری پر توجہ دیں۔سینیٹر فیصل جاوید نے مزید کہا کہ ترک اداکاروں کا پاکستان آنا کوئی خطرہ نہیں بلکہ موقع ہے۔

Engin Altan is one of the finest actors we have seen on TV and Dirilis Ertugrul brought him a huge fame across the world. A lot to be learnt from such a great production and director's meticulous attention to detail. It is not a threat, it's an opportunity. https://t.co/NfjiOQoJPK