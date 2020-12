کورونا بحران سے نمٹنے کے لیے مرکزی ادارے این سی او سی کے چئیر مین اسد عمر کو بھی کورونا ہو گیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کورونا ٹیسٹ آگیا ہے۔ کورونا ٹیسٹ آنے کے بعد وفاقی وزیر نے خود کو گھر پر قرنطینہ کرلیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے جس کے بعد انہوں نے خود کو گھر پر قرنطینہ کرلیا ہے۔ اسد عمر کورونا کے حوالےسے قائم نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ بھی ہیں۔

Just got my covid test result and it is positive. Will be isolating at home.