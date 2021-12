او آئی سی کا اجلاس، کرغزستان کے ڈپٹی وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے لیکن ان کا استقبال کس نے کیا؟

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان کے مسئلے پر پاکستان میں آرگنائزیشن آف اسلامک کواپریشن (او آئی سی ) کا خصوصی اجلاس کل ہونے جارہا ہے اور اس میں شرکت کے لیے کرغزستان کے ڈپٹی وزیر خارجہ بھی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔

پاکستان پہنچنے پر مہمان وزیر ایبک ارتیک بے کا استقبال وزیرمملکت برائے پارلیمانی افیئرز علی محمد خان نے کیا جس کے بعد دونوں رہنماﺅں کے درمیان ملاقات بھی ہوئی۔

MOS Parliamentary Affairs @Ali_MuhammadPTI Ali Muhammad Khan receiving Kyrgyzstan Deputy Foreign Minister H.E Aibek Artykbaev as he arrived in #Islamabad for the @OIC_OCI extraordinary session on #Afghanistan #OICInPakistan #OIC4Afg pic.twitter.com/L7rRGl9Msy