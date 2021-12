تین ماہ بعد گھر آنے پر بیٹیوں نے ثقلین مشتاق کا کیا حال کیا ؟ دلچسپ ویڈیو سامنے آگئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق نے تین ماہ مسلسل گھر سے دور رہنے کے بعد جب گھر پہنچے تو بچوں نے درگت بنا دی ۔

ثقلین مشتاق نے ٹوئٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ان کی بیٹیاں ان کے سر کے بالوں اور داڑھی پر چھوٹے کلپس لگا رہی ہیں جب کہ سابق سپنر بیٹیوں کی اس محبت پر پرسکون دکھائی دے رہے ہیں۔ثقلین مشتاق نے اپنے ٹوئٹ میں بتایا کہ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ اپنے فرائض کی انجام دہی کے بعد 3 ماہ بعد گھر لوٹے ہیں۔

واضح رہے کہ ثقلین مشتاق نے ماضی میں بھی ایک ایسی ہی ویڈیو شیئر کی تھی جب ان کی بیٹی نے ان کا میک اپ کر کے لڑکیوں کے نقلی بال لگائے تھے ۔

Clearly…I’m home after a long 3 month’s of cricket serving the great Pakistan ???????? pic.twitter.com/gtG76pzoFJ