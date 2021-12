بھارتی کھلاڑی روی چندر ایشون کو کونسے پاکستانی کھلاڑی پسند ہیں؟ بھارتی سپنر نے دل کھول کرتعریف کردی 

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی سپنر روی چندر ایشون نے پاکستانی کرکٹرز کے لیے کھلے دل سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پرایشون نے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں شاندار ٹیلنٹ کا اعتراف کیا اور بتایا کہ ان کے پسندیدہ پاکستانی کرکٹرز بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ میں کافی عرصے سے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کو فالو کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک شاندار کھلاڑی ہیں اور اپنی ہر نئی اننگ میں بہترین فارم میں ہوتے ہیں۔ایشون نے کہا کہ رضوان کے علاوہ مجھے بابر اعظم بھی بہت پسند ہیں، ان کی بیٹنگ کی صلاحیتیں کمال کی ہیں۔بابر اعظم کے بعد ایشون نے پاکستان کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کا نام لیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستانی ٹیم میں ہمیشہ اچھے کھلاڑی موجود رہے ہیں اور موجودہ پاکستانی ٹیم میں بھی باصلاحیت کرکٹرز موجود ہیں۔

Babar Azam is Ashwin's fav Pakistani player! @ashwinravi99 also praised Rizwan and Shaheen upon asking his favourite pakistani player! ❤️ pic.twitter.com/le5smwvhjj