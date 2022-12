"ہٹلر، ماؤزے تنگ اور مسک ایک ساتھ ہوں اور مجھے کوئی دو گولیوں والی بندوق دے تو میں انہیں ایلون کے سینے میں اتار دوں" دھمکی آمیز ٹویٹ پر ارب پتی شخصیت کی والدہ پریشان

سان فرانسسکو (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایلون مسک کے اس انکشاف کے چند دن بعد کہ ایک شخص نے ان کے دو سالہ بیٹے کا پیچھا کیا،اب ان کی والدہ مے مسک نے ٹیک ارب پتی کو مبینہ دھمکی کی اطلاع دی ہے۔ اپنی والدہ کی رپورٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ایلون مسک نے ٹویٹ کیا، 'سب ٹھیک ہے۔'

یہ سب اس وقت سامنے آیا جب دائیں بازو کے کمنٹیٹر لیری ایلڈر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اگر ایڈولف ہٹلر، ماؤزے تنگ اور ایلون مسک ایک ساتھ جا رہے ہوں اور کوئی انہیں ایسی بندوق دے جس میں دو گولیاں ہوں تو وہ یہ دونوں گولیاں مسک کے سینے میں اتار دیں گے۔

اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ایلون مسک کی والدہ مے مسک نے کہا " یہ کتنا نفرت انگیز اور دھمکی آمیز ٹویٹ ہے ، مجھے امید ہے کہ آپ کے بچے یا کوئی خاندان نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ شرم سے منہ چھپا رہے ہوتے۔"

What a hateful and threatening tweet. I hope you don’t have children or any family, because they would hang their heads in shame. https://t.co/INSjQSTKzx