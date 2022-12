ایمباپے نے تاریخ بدل دی، فیفا ورلڈ کپ فائنل میں ہیٹ ٹرک کرنے والے دوسرے کھلاڑی بن گئے

دوحہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) فرانس کے کھلاڑی کیلیان ایمباپے فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے تاریخ کے دوسرے کھلاڑی بن گئے۔ انہوں نے یہ کارنامہ قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں ارجنٹینا کے خلاف سرانجام دیا۔ انہوں نے پہلے دو گول صرف دو منٹ میں سکور کیے۔ انہوں نے پہلا گول 80 اور دوسرا گول 81 ویں منٹ میں کیا۔ انہوں نے تیسرا گول 118 ویں منٹ پر پنالٹی کک پر کیا۔

اس سے قبل فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں فائنل میچ میں صرف ایک ہی ہیٹ ٹرک ہوئی ہے جو 1966 میں ہوئی تھی۔ یہ مغربی جرمنی اور انگلینڈ کے درمیان میچ میں ہوئی تھی اور انگلینڈ نے یہ مقابلہ 4-2 سے جیتا تھا۔ انگلینڈ کی طرف سے 56 سال تک قائم رہنے والا یہ ریکارڈ جیف ہرسٹ نے قائم کیا تھا۔ سر جیف ہرسٹ نے ایمباپے کو ہیٹ ٹرک پر مبارک باد بھی دی ہے۔

Many congratulations to Mbappe, whatever happens. I've had a great run!