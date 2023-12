میشا شفیع نے نجی ٹی وی کیخلاف لندن میں ہتک عزت کا مقدمہ جیت لیا

لندن (ویب ڈیسک) پاکستانی گلوکارہ میشا شفیع نے نجی ٹی وی اے آروائی کے برطانوی براڈ کاسٹر (این وی ٹی وی) کے خلاف ہتک عزت کے مقدمے کا پہلا حصہ جیت لیا ہے۔

آج نیوز کے مطابق لندن ہائی کورٹ کے ابتدائی مقدمے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ چینل میشا شفیع اورگلوکار علی ظفرسے متعلق کیس میں اپنی نشریات کے ذریعے گلوکارہ کی بدنامی کا باعث بنا تھا۔ہتک عزت کے کیس کا پہلا حصہ جیتنے کی خبر فالوورز کو میشا نے ’ایکس‘ پلیٹ فارم پر سُنائی ۔ گلوکارہ نے لکھا کہ لندن ہائیکورٹ نے غلط معلومات نشر کرنے، مجھے بدنام کرنے اور حقائق کی جانچ پڑتال کے بجائے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ میں جھوٹی ہوں اس لئیے پاکستانی عدالتوں سے بھاگ رہی ہوں،ARY کےخلاف میرے حق میں فیصلہ دیا.

اے آر وائی یوکے کی جانب سے 5 دسمبر 2020 کو نشریات میں نیوز ریڈرز اور ٹکرز کی جانب سے پیش کی جانے والی رپورٹس کو بطور ثبوت پیش کیا گیا تھا۔

https://t.co/XIg38cuh35



✌



LONDON HIGH COURT PASSES JUDGEMNENT IN MY FAVOR against #ARY after they aired disinformation, slandering me & misleading people to believe I am running from pk courts because they decided I am a liar instead of fact checking@MurtazaViews @nighatdad