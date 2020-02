اکاؤنٹنٹس اور پالیسی ساز جانچ پڑتال کے دوران آر ٹیفیشل انٹیلی جنس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، رپورٹ اکاؤنٹنٹس اور پالیسی ساز جانچ پڑتال کے دوران آر ٹیفیشل انٹیلی جنس سے ...

لاہور(پ ر)دی ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس(اے سی سی اے) کی جانب سے جاری کردہ ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیاہے کہ اکاؤنٹنٹنس اور پالیسی ساز جانچ پڑتال کے دوران آرٹیفیشل انٹیلی جنس (AI)کو آسان بنانے کی غرض سے کیے جانے ولے کام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق اکاونٹنسی کے پیشے سے وابستہ افراد 51 افراد قابل توضیح آرٹیفیشنل انٹیلی جنس (Explainable AI)سے ناواقف ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ قابل توضیح آرٹیفیشل انٹیلی جنس نہ صرف نتائج کی فراہمی کے لیے ایلگوردھم (algorithms) کے کام کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت کرتی ہے بلکہ یہ استعمال کرنے والوں کی مدد کرنے اور نتائج تک پہنچنے کے طریق کار کی وضاحت بھی کرتی ہے۔قابل توضیح آرٹیفیشل انٹیلی جنس میں استعمال کیے گئے طریقہ کار ایلگوردھم کے اندرونی طریقہ کار پر بھی روشنی ڈالتے ہیں تاکہ نتائج پر اثر انداز ہونے والے عوامل ظاہر کیے جا سکیں۔ اس کے پیچھے موجودتصوریہ ہے کہ ِان معلومات کو کوڈ میں چھپاکر رکھنے کی بجائے انسانوں کے لیے پڑھے جانے والے انداز میں پیش کیا جائے۔

اے سی سی اے کی اس رپورٹ میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ قابل توضح آرٹیفیشل انٹیلی جنس اکاونٹنٹس اور فنانشل پروفیشنلز کے نقطہ نظر سے اس کے قابل وضاحت ہونے کے مسئلے کا حل پیش کرتی ہے۔برطانیہ میں اے سی سی اے کے ہیڈ آف بزنس انسائٹس، نرائنن ویدیاناتھن (Narayanan Vaidyanathan) کے مطابق: ’یہ بات عوام کے مفاد میں ہے کہ قابل توضیح آرٹیفیشنل انٹیلی جنس کے حوالے سے سمجھ بوجھ کو بہتر بنایا جائے جس سے مارکیٹ میں صارف کو جدید انداز سے تحفظ فراہم کرنے میں مدد

ملے گی۔‘

آرٹیفیشنل انٹیلی جنس کے ذریعے فیصلہ سازی کے عمل میں پیچیدگی، رفتا ر اور حجم بعض اوقات الجھن میں ڈال دیتے ہیں کہ پس منظر میں کیا ہو رہا ہے(بلیک باکس) اور اس طرح یہ جانچ پڑتال کی غرض سے اس ماڈل کو مشکل بنادیتا ہے۔قابل توضیح ہونا یا اس کی کمی، اسے سمجھنے میں پیشہ ور اکاونٹنٹس کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے اور وہ شک کا اظہار کرنے لگتے

ہیں۔ اے سی سی اے کے ایک حالیہ سروے میں 54فیصد شرکاء نے اس بیان سے اتفاق کیا۔

ویدیا ناتھن نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا:’یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور پر اعتماد رہنا چاہیے کہ اس کا استعمال اخلاقی طور پر درست ہے اور قابل توضیح آرٹیفیشنل انٹیلی جنس اس صورت حال میں مدد گار ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ سوچنا فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی تیاری کا ایک اصول ہے اور مختلف ٹولز پر مشتمل ایک سیٹ ہے۔ مزید برآں، آرٹیفیشل انٹیلی جنس کو پڑھے جانے کے قابل بنایا گیا ہے اور اسے سمجھنے اور ماڈل کی جانب سے فراہم کیے گئے نتائج پر سوال اٹھانے کے لیے انسانی صلاحیت کے

مطابق بنایا گیا ہے۔‘

اس سروے کے دوران جب پیشہ ور اکاؤنٹنٹس سے آرٹیفیشل انٹیلی جنس میں ابھرتے ہوئے رجحانات کے بارے میں آگاہی برقرار رکھنے کے حوالے سے سوال کیا گیا تو 51 فیصد

قابل توضیح آرٹیفیشل انٹیلی جنس سے واقف ہی نہیں تھے۔ چنانچہ رپورٹ میں آگاہی میں اضافہ کرنے کی غرض سے اہم تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں۔

رپورٹ میں بیان کی گئی ایک اور اہم دریافت یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلی جنس پوری طرح خودکار نہیں ہے لیکن یہ مکمل طور پر تصوراتی بھی نہیں ہے۔تبدیلی کے مقابلے میں درمیانہ راستہ یہ ہے کہ انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلی جنس کس طرح کام کر رہی ہے، تو اس سے خود اس کی اپنی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے تاہم اسی کے لیے آرٹیفیشنل انٹیلی جنس کا قابل توضیح ہونا ضروری ہوتا ہے۔

ایک اور دریافت کے مطابق ادارے کی سطح پر استعمال میں قابل توضیح ہونے کو شامل کرنا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلی جنس کو جس حد تک قابل توضیح ہونا ضروری ہے اس حدپر غور کرنا چاہیے اور اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ پرفارمنس ماڈل کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے، کیا اس کا استعمال اخلاقی طور پر درست ہے اور یہ قانونی تعمیل کے تقاضوں کو پورا کر تا ہے۔

پالیسی ساز، مثلاً سرکاری اہلکار یا ریگولیٹرز، آرٹیفیشل انٹیلی جنس کی صنعت سے تعلق رکھنے والے ڈیویلپر/سپلائر کا نقطہ نظر اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اس رپورٹ میں استعمال کرنے

والے/ طلب کے نقطہ نظر بھی تائید کی گئی ہے تاکہ پالیسی سازی کے وقت صارف کی ضرورت کو بھی اس میں شامل کیا جا سکے۔

پالیسی سازوں اور ریگولیٹرزکے حوالے سے جو اہم دریافتیں اس رپورٹ میں شامل ہیں ان کے مطابق، آرٹیفیشل انٹیلی جنس کا قابل توضیح ہونا صارفین اور ریگولیٹرز کو بااختیار بناتے ہیں۔مزید برآں، قابل توضیح ہونے میں بہتری،ایسے ماہرین جو آرٹیفیشل انٹیلی جنس کو سمجھتے ہیں اور ایسے ماہرین جو آرٹیفیشل انٹیلی جنس سے واقف نہیں، اُن کے درمیان بے آہنگی کو بھی کم کرتی ہے اورریگولیٹرز کے لیے اس نظام کی وجہ سے درپیش خطرے کو کم کرتی ہے کیوں کہ اب ایسے عوامل کے بارے میں بہتر سمجھ بوجھ موجود ہے جو اُن ایلگوردھم کو

متاثرکرتے ہیں جن کا مارکیٹ میں استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔

تیاری کے ایک اصول کے طور پر قابل توضیح ہونے پر زور یعنی ایک ایسا ماحول جو جدت اور ریگولیشن کے درمیان توازن قائم کرتا ہے اور اس طرح انڈسٹری کے لیے سپورٹ جاری

رہتی ہے جو بلاشہ دوگنا ہو جاتی ہے اور اس کی کوششوں میں پروڈکٹ ڈیویلپمنٹ میں قابل توضیح ہونا بنیادی فیچر کے طور پر شامل ہے۔

نرائن ویدیا ناتھن نے مزید کہا:’قابل توضیح آرٹیفیشل انٹیلی جنس (XAI) کے معاملے میں پولرائزیشن ہو سکتی ہے یعنی کچھ لوگوں کی توقعات غیر حقیقی ہوں اور وہ اپنے تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے اسے جادو سمجھتے ہوں جبکہ دیگر اس کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہوں کہ پس منظر میں ایلگوردھم کیا کر رہا ہے۔ قابل توضیح آرٹیفیشل انٹیلی جنس

غیر حقیقی توقعات کو پورا کرنے کے حوالے سے اس خلیج کو پر کرتی ہے اور شبہ کرنے والوں کو ایک سطح تک آرام اور وضاحت فراہم کرتی ہے۔

٭٭٭

About ACCA

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) is the global body for professional accountants, offering business-relevant, first-choice qualifications to people of application, ability and ambition around the world who seek a rewarding career in accountancy, finance

and management.

ACCA supports its 219,000 members and 527,000 students (including affiliates) in 179 countries, helping them to develop successful careers in accounting and business, with the skills required by employers. ACCA works through a network of 110 offices and centres and 7,571

Approved Employers worldwide, and 328 approved learning providers who provide high standards of learning and development.

Through its public interest remit, ACCA promotes appropriate regulation of accounting and conducts relevant research to ensure accountancy

continues to grow in reputation and influence.

ACCA has introduced major innovations to its flagship qualification to ensure its members and future members continue to be the most valued,

up to date and sought-after accountancy professionals globally.

Founded in 1904, ACCA has consistently held unique core values: opportunity, diversity, innovation, integrity and accountability. More

information is here: www.accaglobal.com

مزید : کامرس