جمائما کی ٹوئٹ میں کالے جادو کے ذکر پر روف کلاسر ہ نے تحریک انصاف کو آئینہ دکھا دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان کی جانب سے فلمی پوسٹر شیئر کیے جانے پر اینکر پرسن جمائمہ گولڈ سمتھ کے ٹوئٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریک انصاف کو آئینہ دکھا دیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہو ئے صحافی نے کہا کہ ابھی جمائمہ گولڈ اسمتھ نے لندن ٹوئیٹ کیا ہے۔ اگر کسی پاکستانی نے یہ ٹوئیٹ کیا ہوتا جس میں کالے جادو کا ذکر ہوتا تو آپ لوگوں نے دہشت گردی کے مقدمات درج کرا دینے تھے۔اب سب اسے اس کی حس مزاح قرار دے کر سراہا رہے ہیں۔جیسے جمائمہ کے ٹوئٹس برداشت کرتے ہیں پاکستانیوں کے بھی کیا کریں۔

واضح رہے کہ جمائمہ کی جانب سے شیئر کیے گئے فلمی پوسٹر میں عمران خان کے پس منظر میں نئی اہلیہ بشریٰ بی بی کو دکھایا گیا ہے۔پوسٹر میں بشریٰ بی بی کے ہاتھوں کے پاس کرسٹل بال دکھائی گئی ہے، جس پر درج ہے’تو نے کیسا جادو کیا‘؟ جمائما نے اردو کیپشن کا انگریزی ترجمہ کر کے مزاحیہ ایموجیزبنا دیے، لکھا کسے لالی ووڈ کا پوسٹر پسند نہیں؟وزیراعظم عمران خان کے فلمی انداز کے پوسٹر پر جمائما گولڈ سمتھ نے دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لاہور میں ایک دوست نے اس لالی ووڈ پوسٹر کی نشاندہی کی ہے۔پوسٹر ٹوئٹ کر کے جمائما نے بیان دیا کہ کسی کی تضحیک نہیں چاہتی، آپ میں سے زیادہ تر افراد کی طرح مجھے بھی یہ مضحکہ خیز لگا، پاکستانی فلمی پوسٹرز، سٹریٹ آرٹ اور ٹرک آرٹ کی دلدادہ ہوں۔

Who doesn’t love a Lollywood poster? Spotted today by a friend in Lahore...

Caption: “what kind of black magic did you do?” ???????????? pic.twitter.com/yvk0a3vO7C