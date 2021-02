  ناراض رکن خر م لغاری کی عثمان بزدار سے صلح ، سینئر صحافی روف کلاسرا نے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے ناراض رہنما سردار خرم لغاری کی عثمان بزدار سے صلح ہو گئی ہے اور انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب پر مکمل اعتماد کا بھی اظہار کر دیا جبکہ اس سے قبل وہ میڈیا پر نہایت سخت الزام تراشی کرتے دکھائی دیتے رہے اب اسی معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے سینئر صحافی رﺅف کلاسرا نے خرم لغاری کو شدید تنقید کا نشانہ بناڈالا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق سردار خرم لغاری نے نجی ٹی وی کے ساتھ گفتگو کے دوران عثمان بزدار کو اللہ کا عذاب قرار دیا تھا جس پر سینئر صحافی روف کلاسرانے پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا کہ ”اتنی سی اوقات ہے ہمارے علاقے کے باغیوں کی۔ یہی نوجوان لغاری کئی دنوں سے چینلز پر سنبھالا نہیں جارہا تھا۔اس پر مجھے’ماریو پزو کا گاڈ فادر یاد آیا‘ کہ میں اسے ایسی پیشکش کروں گا کہ وہ انکار ہی نہیں کر پائے گا ، یہ سب اپنی قیمت لگوانے کے لیے چینلز کو استعمال کرتے ہیں۔جتنا زیادہ شور اتنی بہتر پرائس اور پھر ٹھس۔“

