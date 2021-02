امریکی ٹینس سٹار کو آسڑیلین اوپن میں اپ سیٹ شکست، ٹورنامنٹ سے باہر ہوگئیں

سڈنی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) آسٹریلین اوپن کے سیمی فائنل مرحلے میں امریکی ٹینس سٹار سرینا ولیمز کو نومی اوساکا کے ہاتھوں اپ سیٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

میچ میں شکست کے بعد نیوز کانفرنس کے دوران سرینا ولیمز آبدیدہ ہوگئیں اور پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر چلی گئیں۔امریکی ٹینس سٹار سرینا ولیمز نے اعتراف کیا کہ انہوں نے میچ کے دوران بہت غلطیاں کیں۔سرینا ولیمز نے کہا کہ ان کے پاس مواقع تھے جہاں میں جیت سکتی تھی لیکن میرے لیے آج کا دن بہت ہی برا تھا۔شکست کے باعث سرینا ولیمز کا 24ویں گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتنے کا خواب ادھوار رہ گیا۔

Serena Williams left her post-match press conference in tears.

To be honest, it looked like she might have been crying even before it started...#AusOpen

pic.twitter.com/a9ozSmV4nF