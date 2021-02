اسلام آباد یونائیٹڈ کے اہم غیر ملکی کھلاڑی پاکستان پہنچ گئے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)آئرلینڈ کے اوپننگ بلے باز پال سڑلنگ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل)6 میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔

پال سڑلنگ پہلی دفعہ پی ایس ایل کا حصہ بنے ہیں،وہ اس ایڈیشن میں اسلام آباد یونائیٹڈکی نمائندگی کریں گے۔اپنی آمد کے حوالے سے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ بھی کی ہے جس میں انکا کہنا ہے کہ وہ پہلی دفعہ پاکستان آئے ہیں۔

First time in Pakistan ???????? Looking forward to getting stuck in with @IsbUnited @thePSLt20