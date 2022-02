آپ پچھلے جنم میں ساس تو نہیں تھے؟ احسن اقبال کے بیان پر شہباز گل کا بھی طنزیہ جواب آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ (ن )کے سینئر رہنما احسن اقبال نے پاکستان کے دورے پر آئے بِل گیٹس کے وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھک پر تنقید کی جس پر عمران خان کے معاونِ خصوصی شہباز گِل نے طنزیہ ٹوئٹ کردیا۔

احسن اقبال کا اپنے ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ بل گیٹس کوئی ماتحت اہلکار یا سیکرٹری نہیں تھے، عمران خان کو بِل گیٹس جیسے مہمانوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے۔انہوں نے مائیکروسافٹ کی مالیت ، سالانہ آمدنی اور پاکستان جی ڈی پی و سالانہ برآمدات کا بھی جائزہ لیا۔سینئر لیگی رہنما نے کہا کہ مائیکروسافٹ کی مالیت 460 ملین ڈالر جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کی جی ڈی پی 280 بلین ڈالر ہے۔احسن اقبال کے مطابق مائیکروسافٹ کی سالانہ آمدنی 160 بلین ڈالر جبکہ پاکستان کی سالانہ برآمدات 25 بلین ڈالر ہیں۔

Bill Gates is not a subordinate official or Secretary. IK has an inflated ego. Guests like him should be treated with respect.

Microsoft worth: $460b

Pakistan GDP: $280b

Microsoft annual Revenues: $160b

Pakistan annual exports: $25b pic.twitter.com/WcKDIg9jsT