شاہنواز دھانی نے وکٹ لی تو ایمپائر علیم ڈار نے ایسی شرار ت کردی کہ دیکھ کر آپ کی بھی ہنسی چھوٹ جائے 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ سیزن سیون کے میچ میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو117رنز سے شکست دے دی ۔ میچ کے دوران شاہنواز دھانی کی وکٹ کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں ایمپائر علیم ڈار ان کے ساتھ شرارت کرتے نظر آئے ۔

میچ کے دوران شاہنواز دھانی نے نسیم شاہ کی وکٹ لی تو اپنے روائتی انداز میں کراﺅڈ کی جانب بھاگنے لگے تو علیم ڈار نے موقع کو بھانپتے ہوئے شاہنواز دھانی کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن شاہنواز دھانی بھاگتے ہوئے باونڈری کے قریب چلے گئے اور عوام کے ساتھ سیلیبریشن کرنے لگے جبکہ علیم ڈار مسکراتے رہے۔

NOT EVEN ALEEM DAR CAN STOP THE LARKANA EXPRESS ????#HBLPSL #JubileeLife #Insurance #PSL7 #HBLPSL7 #MSvQGpic.twitter.com/Qi6Qx6Qguc