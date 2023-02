ترکیہ میں زلزلے کے 11 روز بعد ایک شخص کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا

انقرہ (ویب ڈیسک) ترکیہ اور شام میں 6 فروری کو آنے والے زلزلے کے 11 روز بعد ترکیہ کے جنوبی صوبے حاطے میں زمیں بوس ہونے والی عمارت کے ملبے سے ایک شخص کو زندہ نکال لیا گیا۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق ترک وزیر صحت کی جانب سے زلزلے کے 11 روز بعد مصطفیٰ نامی 33 سالہ نوجوان کو ملبے سے زندہ نکالے جانے کی ویڈیو شیئر کی گئی تھی۔

A man was rescued from rubble in #Turkey 10 days after the #earthquake. The first thing he asked was to speak to his #mother.

Mustafa, 34, was pulled out of a collapsed building 261 hours after the devastating earthquake. pic.twitter.com/STfkswzeXT