علامہ محمد اقبالؒ نے اورنگزیب کو ”ہندوستان کے بت خانے میں ابراہیم “ کہہ کر یاد کیا ہے! علامہ محمد اقبالؒ نے اورنگزیب کو ”ہندوستان کے بت خانے میں ابراہیم “ کہہ کر ...

اورنگزیب کی پابندی_¿ سلاسل سے آزادی

میں وہی کچھ ہوں جسے وقت ، حالات اور ہسٹری نے بنایا ہے۔ یقیناً یہ ایسا ہی ہے۔ لیکن میں ان سے علاوہ کچھ اور بھی ہوں۔ اور ہم سب لوگ ’کچھ اور بھی ہیں‘۔

.... جیمز بالڈون (James Baldwin).... ایک امریکی مصنف.... 1955ءمیں۔

اورنگزیب کی ہردلعزیزی کی یاد شہنشاہ اورنگزیب کی اس یاد سے بہت دھندلی سی مشابہت رکھتی ہے جسے ”ہسٹری کا شہنشاہ“ کہا جاتا ہے۔ اس اختلاف کو جاننا اور پہچاننا دو نمایاں وجوہات کی بناءپر اہم ہے: ایک فرقہ واریت کی شعلہ طرازی سے بچنا اور دوسرے تاریخی ریسرچ کی پابندیوں سے آزاد ہونا۔

جہاں تک اورنگزیب کی مقبولِ عام شہرت کا تعلق ہے تو انڈیا اور پاکستان دونوں ممالک مغلوں کے دورِ ماضی کے سیاست زدہ بیانیے کا شکار ہیں۔ جیسا کہ میں سطورِ بالا میں لکھ چکی ہوں، پبلک کی نگاہ میں اورنگزیب کے دو وژن آشکارا ہیں: ایک کافر اور متعصب اورنگزیب اور دوسرا نیک اور پارسا اورنگزیب۔ بطورِ خاص ، گمراہ کن بلکہ بعض صورتوں میں تباہ کن اورنگزیب کا وہ امیج ہے جس میں اسے ہندوﺅں اور ہندو مت کو برباد کرنے والے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ انڈیا کے سیاستدان اور بعض دوسرے لوگ اس کا متعصبانہ امیج اس لئے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں تاکہ ہندو۔ مسلم جذبات کو بھڑکایا جائے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو خطرناک سازشیوں کے طور پر برانڈ کیا جائے۔ دوسری طرف یہ مشکل بھی ہے کہ اورنگزیب کو ایک پکا اور کٹر مسلمان ثابت کیاجاتا ہے جیسا کہ اردو اور فارسی کے ایک شاعر محمد اقبال (سال وفات 1938ئ) نے اسے ”ہندوستان کے بت خانے میں ابراہیم “ کہہ کر یاد کیا ہے۔

[علامہ اقبال نے ’رموزِ بے خودی‘ میں 25اشعار پر مشتمل ایک فارسی نظم لکھی ہے جس کا عنوان ہے: ”حکایتِ شیروشہنشاہ عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ“.... اس کے اولین 11شعروں میں اورنگزیب کی تعریف جس تاریخی تناظر میں کی گئی ہے، وہ حیران کن ہے۔ آدری ترسچکی کی کتاب کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے اورنگزیب کے بعض اوصاف کا کھل کر اعتراف کیا ہے لیکن اقبالؒ نے ان اشعار میں اورنگزیب کا تعارف جس انداز میں کروایا ہے وہ باعثِ صد تحسین و آفرین ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ....(1)”شاہِ عالمگیر کا مقام آسمان جیسا بلند ہے۔ وہ خاندان مغلیہ کا اعتبار تھا.... (2) اسلام کا مرتبہ ان سے برتر ہوا اورشرعِ پیغمبر کے احترام میں ان کی وجہ سے اضافہ ہوا.... (3) کفر و دیں کے درمیان جنگ میں اورنگزیب ہمارے ترکش کا آخری تیر تھے۔....(4) الحاد اور بے دینی کا وہ بیج جو اکبر نے بویا تھا اور جوبعد میں داراشکوہ کی فطرت میں پروان چڑھا.... (5) ان کی وجہ سے ہمارے دلوں میں دین کی شمع روشن نہ رہی اور ملتِ اسلامیہ بھی فساد سے محفوظ نہ رہی....(6) ایسے میں اللہ کریم نے ہندوستان میں عالمگیر کو پیدا کیا جو درویش تو تھا ہی لیکن صاحبِ شمشیر بھی تھا۔.... (7)خدا نے اس کو احیائے دین پر مامور کیا اور مسلمان کے یقین و ایمان میں تجدید پیدا کی۔....(8)اورنگزیب کی تلوار کی برق نے کفر و الحاد کا خرمن جلا کر راکھ کر دیا اور ہماری محفل میں دین کی شمع روشن کی۔....(9) بعض کور ذوق لوگوں نے اس کے خلاف کئی داستانیں گھڑیں مگر اس کی وسعتِ ادراک سے شناسا نہ ہوئے....(10) شہنشاہوں کی صفوں میں اورنگزیب یکتا و یگانہ تھا، اس کا اگر فقر (درویشی) دیکھنا ہو تو اس کی لحد کی زیارت کیجئے.... (11) وہ شعلہءتوحید کا پروانہ تھا اور اس بتکدے میں اس کا وجود حضرت ابراہیم کا مماثل تھا:

ان گیارہ اشعار میں آخری چار اشعار کوفارسی میں بھی نذرِ قارئین کرنے کو جی چاہتا ہے:

برقِ تیغش خرمنِ الحاد سوخت

شمعِ دیں در محفلِ ما برفروخت

کور ذوقاں داستانہا ساختند

وسعتِ ادراکِ اد نشناختند

درصفِ شاہنشہاں یکتاستے

فقرِ او از تربتش پیداستے

شعلہءتوحید را پروانہ بود

چوں براہیم اندریں بتخانہ بود

اسی آخری مصرے کا انگریزی ترجمہ ٹرسچکی نے کوٹ کیا ہے۔

اس تعارف کے بعد اقبالؒ نے وہ قصہ بھی بیان کیا ہے جب شیر نے اس وقت اورنگزیب پرحملہ کر دیا جب وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اورنگزیب نے کمر سے اپنا خنجر نکالا اور شیر کے پیٹ میں اتار دیا۔ جس سے شیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اورنگزیب نے بعد میں سکون سے نماز پوری کی:

باز سوئے حق رمید آں ناصبور

بود معراجش نمازِ باحضور

مترجم]

................................

اقبالؒ کی اس تشبیہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اولین پہچان ان کا مذہب تھا اور یہ بھی کہ اسلام اور ہندومت گویا ایک دوسرے کی ضد ہیں۔اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انڈیا کے لئے، ان خیالات کی رو سے، کوئی بھی مسلمان صحیح معنوں میں انڈین نہیں ہو سکتا جبکہ پاکستان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام شہریوں پر اس اسلام کی پابندی لازم ہے جس کی حدود تنگ اور محدود ہیں۔

اورنگزیب کا وہ امیج کہ جو عوام میں پھیلایا گیا اسے مقبولِ عوام (Popular) امیج بھی کہا جاتا ہے۔ اس خیال کو مسترد کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی شخصیت کو تاریخ کے تناظر میں جاننا چاہتے ہیں۔ اورنگزیب اپنے وقت میں زندہ تھا، ہمارے میں نہیں۔ میں سطورِ بالا میں استدلال کرتی رہی ہوں کہ اورنگزیب نے عدل و انصاف کے باب میں اپنے قیاس کے مطابق عمل کیا، اپنے سیاسی اور اخلاقی ادب و آداب کے ساتھ اپنی کمٹ منٹ نبھائی اور اپنی سیاسی ضروریات کے مطابق اقدامات لئے۔ اورنگزیب کا عالمی نقطہ ءنظر بھی اس کی اپنی پرہیز گاری کے مفہوم اور اس مغل ثقافت پر استوار تھا جو اس نے اپنے آباﺅ اجداد سے پائی تھی۔ اسے ہندو۔ مسلم جھگڑوں میں پڑنے اور ان کو ہوا دینے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یہ تنازعہ دورِ حاضر کی پیداوار ہے اور عصرِ حاضر کے اپنے سٹیک ہیں۔ اورنگزیب کو صرف اپنی برانڈ کے انصاف سے غرض تھی، مغل روایات کو مضبوطی سے قائم رکھنے سے سروکار تھا اور اس کے سر میں برصغیر پر اپنی حکمرانی پھیلانے کا سودا سمایا ہوا تھا۔

اورنگزیب کی شخصیت کی تلخیص کرنا آسان نہیں۔ وہ خود اپنے سوچے سمجھے تضادات کا مجموعہ اور بہت سے پریشان کن خیالات کا پیکر تھا۔ وہ اپنی مملکت کی شاہراہوں اور سڑکوں کی حفاظت کے بارے میں تو جھگڑتا رہتا تھا لیکن اپنے باپ کو قید میں ڈالنے کا کوئی قابلِ اعتبار متبادل جواز اس کو نہ مل سکا۔ یہ ایک ایسا اقدام تھا کہ سارا ایشیاءاس کی مذمت میں چیخ اٹھا۔اس نے اپنے خاندان کے افراد کو ذبح کرنے میں بھی کسی تذبذب کا مظاہرہ نہ کیا جیسا کہ ہم داراشکوہ کے کیس میں دیکھتے ہیں اور اس نے اپنے دشمنوں کی کھال ادھیڑنے سے بھی دریغ نہ کیا جیسا کہ سمبھا جی کے کیس میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے نماز پڑھنے والی ٹوپیوں کی سلائی کیا کرتا تھا اور اس کی غالب آرزو تھی کہ وہ ایک زاہدانہ زندگی بسر کرے۔ وہ اپنے نابکار ایڈمنسٹریٹروں، گلے سڑے آموں اور اپنے نااہل بیٹوں پر ناراضگی کا اظہار کیا کرتا تھا۔ وہ فنِ موسیقی کا ایسا نکتہ شناس تھا کہ ایک گلوکارہ ہیرابائی کے عشق میں ریشہ خطمی ہو گیا لیکن اپنی عمر کے درمیانی برسوں میں اس نے موسیقی سے لطف اندوز ہونے سے خود اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ تاہم اس نے زندگی کے آخری برس ایک مغنیّہ اودے پوری کی معیت میں گزارے جو اس کی بیوی تھی۔اس نے دنیا کی سب سے بڑی مسجد تعمیر کروائی لیکن ایک اہلِ دل کے مزار کے کونے میں ایسی لحد میں مدفون ہونے کی وصیت کی کہ جس پر اس کا کوئی نام و نشان بھی کنندہ نہ تھا۔ اس نے تاریخ میں مغل سلطنت کو عظیم ترین جغرافیائی وسعت عطا کی لیکن جب فوت ہوا تو اس کو یہ خوف دامنگیر تھا کہ وہ ایک ناکام حکمران کی موت مر رہا ہے۔

بادشاہ اورنگزیب کی زندگی ایک معمہ تھی۔ خافی خان اورنگزیب کے عہد کا ایک معروف مورخ ہے۔ اس نے اورنگزیب کا موازنہ ایران کے پیشدادی خاندان کے ایک عظیم اور معروف بادشاہ جمشید سے کیا ہے (جس کا جامِ جم مشہور ہے) وہ کہتا ہے کہ اورنگزیب کے 50سالہ عہدِ حکومت کے بڑے بڑے واقعات کو اگر اختصار سے بھی بیان کیا جائے تو اس کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے سمندر کے پانی کو مٹکوں سے ماپا جائے۔اس بادشاہ کی شخصیت یا اس کی سلطنت پر کچھ لکھنا بلاشبہ کارے دارد ہے۔

سازشوں میں گھرے ہوئے اس شہنشاہ اور اس کی سلطنت پر کہ جس پر اس نے حکمرانی کی، بہت کچھ لکھنا ابھی باقی ہے۔ اورنگزیب گویا ایک افسانوی (Myth)کردار تھا۔ جب ہم اس کردار کے بیرونی چھلکے کو اتار پھینکیں گے تو اس اورنگزیب بادشاہ کا سحر انگیز سراپا روزِ روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا کہ جو انڈیا کے قرونِ وسطیٰ کی ایک عہد ساز شخصیت تھی۔

٭....٭....٭

پس نوشت

قرون وسطیٰ کی فارسی تحریروں کا مطالعہ

اورنگزیب کی زندگی اور اس کے دورِ حکومت کا تذکرہ بہت سے ذرائع ابلاغ میں ملتا ہے۔ تواریخ، شاہی احکامات، اخباری رپورٹیں، خطوط، سفرنامے اور ان کے علاوہ اور بھی کئی دوسری دستاویزات جو اولاً فارسی زبان میں لکھی گئیں، ان سب کو ملا کر دیکھا جائے تو قرونِ وسطیٰ کے اس ہندوستانی شہنشاہ پر ایک نہایت متاثر کرنے والا تحریری مواد بن جاتا ہے۔ لیکن آج کے مورخین پھر بھی اس کثیر التعداد آرکائیو سے مستفید ہونے کے لئے جدوجہد کرتے پائے جاتے ہیں۔

اورنگزیب کے بارے میں لکھی گئی بہت سی اہم دستاویزات اور تواریخ تک اکثر مورخین کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ بہت سے ماخذ ایسے بھی ہیں جو مطبوعہ ایڈیشنوں کی صورت میں نہیں ڈھل سکے تھے اس لئے وہ قلمی مخطوطات (Manuscripts) کے کتب خانوں میں پڑے ملتے ہیں۔ سکالرز حضرات جو ان کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان کو وقت اور سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ان لائبریریوں کو وزٹ کر سکیں جو جنوبی ایشیاءاور یورپ میں جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں۔ ان میں سے بہت سے کتب خانے ایسے بھی ہیں جو اپنے قلمی مخطوطات کی فوٹو کاپی کی اجازت نہیں دیتے اور اگر دیتے بھی ہیں تو بہت محدود پیمانے پر دی جاتی ہے۔اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آرکائیوز میں رکھے بیشتر مواد تک رسائی تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے اور مورخین اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں زباندانی بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ مغلوں کی تاریخ کا بڑا حصہ فارسی زبان میں لکھا ہوا ہے جو اورنگزیب کی ایمپائر کی سرکاری اور انتظامی زبان تھی لیکن آج انڈیا میں یہ زبان ایک غیر ملکی (فارن) زبان سمجھی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے مورخین اپنی ضرورت اور آسانی کے لئے اورجنل فارسی متون (Texts)کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کی بجائے انگریزی تراجم پر انحصار کرتے ہیں۔ ایسی اپروچ مواد کی ضخامت اور تعداد کو بہت محدود کر دیتی ہے۔ مغلوں کی تاریخ پر لکھے گئے انگریزی ترجمے کوالٹی کے اعتبار سے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہیں۔ان تراجم اور تلخیصات میں بہت سی فاش اغلاط بھی ہیں۔ لیکن یہ کمزوریاں اور تبدیلیاں آج کے مترجمین کے ایجنڈے پر پورا اترتی ہیں اور خاص طور پر برطانوی دور میں جو تراجم ہوئے ہیں ان میں مترجمین نے عمداً مسلمان بادشاہوں کو بدترین حکمران ثابت کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلم بادشاہوں کے ادوار کی خامیوں اور ناکامیوں کو اجاگر کرکے ان کے مقابلے میں برطانوی دور کی ”برکات“ کو اچھالا جائے۔ (ایسے مترجمین میں Elliotاور Dowson کی وہ تاریخ بطور خاص قابلِ ذکر ہے جس کا عنوان ہے: ”ہندوستان کی تاریخ جو خود ہندوستانی مورخین نے بتائی ہے“....اور اس کا انگریزی عنوان ہے:

History of India as told by its own Historians.

اس طرح کے تحریری مواد برطانوی استعماری دور کے ”عظیم ماخذ“ شمار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ماخذ مغل انڈیا کی ایک غلط تصویر دکھاتے اور پیش کرتے ہیں۔(

اورنگزیب کے عہد کے بارے میں لکھی گئی دستاویزات اگر سکالرز اور مورخین حاصل بھی کر لیتے اور پڑھ بھی لیتے ہیں تو پھر بھی ان کی تشریح و تعبیر ایک بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔اورنگزیب کے دور کے بہت سے نام نہاد بڑے بڑے مورخین جن میں خافی خان اور ساقی مستعد خاں شامل ہیں،انہوں نے اپنی تصنیفات ’منتخب اللباب‘ اور ’ماثر عالمگیری‘ اورنگزیب کی وفات کے بعد لکھیں اور زیادہ تر اپنی یادداشتوں اور سنی سنائی باتوں کو اپنی تحاریر کی بنیاد بنایا۔ جن واقعات کا ذکر وہ اپنی ان تصانیف میں کرتے ہیں وہ عشروں پہلے وقوع پذیر ہو چکی تھیں۔ یہ طریقہ (Method)بہت سی ایسی اغلاط کا باعث بنتا ہے جو غیر ارادی کہی جا سکتی ہیں تاہم اس طرح کی اغلاط (یا فروگزارشات) ان کی وقائع نویسی میں عام ملتی ہیں۔ ان غلطیوں کی تصحیح تبھی ممکن ہے جب ان کا موازنہ آنکھوں دیکھے واقعات سے کیا جائے، بشرطیکہ ایسے واقعات بیان کرنے والے مل جائیں۔علاوہ ازیں ایسی دستاویزات بھی کبھی کبھی قابلِ اعتبار نہیں ہوتیں جو بادی النظر میں قابلِ یقین نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے شاہی احکامات اور خطوط بھی ملتے ہیں جو گمراہ کن کہے جا سکتے ہیں کیونکہ ان فرامین اور مکاتیب میں ایسے احکامات بھی درج ہیں جن کو بعض وجوہات کی بناءپر کبھی بروئے عمل نہیں لایا جا سکا تھا۔

علاوہ ازیں قرونِ وسطیٰ کے بہت سے لکھاری ایسے ہیں جن کو کبھی یہ فکر دامنگیر نہیں رہی کہ وہ بیان کردہ حقائق کی کبھی کبھی توثیق بھی کر لیا کریں۔ مزید برآں اورنگزیب کے زمانے کے مورخین کی یہ ایک سٹینڈرڈ ٹیکٹیکس یہ بھی رہی ہے کہ ماضی کو غلط رنگ میں پیش کیا جائے۔ ان کے نزدیک تاریخ نویسی لٹریری طرزِ بیان کی ویسی ہی مرہونِ منت ہے جیسی کہ ماضی کے واقعات کو درست تناظر میں تحریر کرنا۔ ہسٹری کو اپنے لٹریری ذوق اور ضروریات کے مطابق تبدیل کرنا ان کا وتیرہ رہا ہے۔خافی خان جیسے مصنفین فصیح و بلیغ اسلوبِ نگارش اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ ان کے اپنے تعصبات کی ترجمانی ہو سکے۔ ان کی بلا سے اگر کوئی شاہی فیصلے ان تعصبات کی نذرہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے تہہ در تہہ مفادات ماڈرن دور سے پہلے کے تاریخی بیانیوں کی اگرچہ نفی نہیں کرتے لیکن ہمیں چاہیے کہ ان تصانیف کو بڑے محتاط انداز میں استعمال کریں اور ان کے ادبی اور تاریخی پہلوﺅں کا تحسینی انداز میں جائزہ لیں تاکہ مغل تاریخ ذمہ دارانہ طور پر از سرِ نو مرتب ہو سکے۔(جاری ہے)