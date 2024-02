ڈاکٹر طاہر القادری کے انگریزی ترجمہ قرآن کی برطانیہ میں تقریبِ رونمائی، یوکے، ھیرو گیٹ کنونشن سنٹر میں 2 ہزار سے زائد افراد کی شرکت، شیخ الاسلام کا خصوصی خطاب ڈاکٹر طاہر القادری کے انگریزی ترجمہ قرآن کی برطانیہ میں تقریبِ رونمائی، ...

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) تحریک منہاج القران کے بانی و سرپرست شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے تالیف کردہ انگریزی ترجمہ قرآن The Manifest Quran کی برطانیہ کے معروف ھیروگیٹ انٹرنیشنل کنونشن سنٹر میں عظیم الشان تقریبِ رونمائی ہوئی۔ تقریب میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپ، گلف اور پاکستان سے 2ہزار سے زائد افراد، مذہبی سکالرز اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے شرکت کی، اس تقریبِ رونمائی کو برطانیہ کی تاریخ کی قرآن مجید پر سب سے بڑی تقریب رونمائی کا اعزاز بھی حاصل ہوا ہے۔ عصری انگریزی زبان میں شیخ الاسلام کے تالیف کردہ اس ترجمۂ قرآن کو اسلام کی ایک عظیم خدمت قرار دیتے ہوئے شرکاء نے کھڑے ہوکر زبردست الفاظ میں خراجِ تحسین پیش کیا۔ تقریبِ رونمائی سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ The Manifest Quran انگریزی دنیا کے علمی حلقوں، بالخصوص نوجوانوں کے رجحانات اور سوالات کو پیش رکھتے ہوئے تالیف کیا گیا ہے۔ اس ترجمۂ قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا عربی زبان سے براہِ راست انگریزی زبان میں ترجمہ ہے اور آسان تدریسی عصری انگریزی زبان میں یہ ترجمہ کیا گیا ہےتاکہ انگریزی بول چال والا طبقہ بآسانی اسے پڑھ اور سمجھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترجمہ کرتے وقت اس بات کا بطور خاص خیال رکھا گیا ہے کہ زندگی کے مختلف شعبہ جات، عقائد، معاشرتی و سماجی معاملات سے متعلق اللہ رب العزت نے جو احکامات صادر فرمائے اور انسانیت کو جو الوہی راہنمائی مہیا کی گئی ہے اس کا اس کی روح کے مطابق ابلاغ یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو اس کے حقیقی معنوی پس منظر سے ہٹ کر بیان کرنے کی وجہ سے مغربی دنیا کے سکالرز اور عام افراد میں اشکالات ہیں اس ترجمہ قرآن سے ان کا ازالہ ہو گا۔ قرآن مجید امن، بین المذاہب رواداری، خواتین و اقلیتوں کے حقوق، اعتدال و روداری، اخلاق و کردار کی اعلیٰ انسانی اقدار کا محافظ و ماخذ ضابطۂ حیات ہے۔ بین الاقوامی امن اور بھائی چارہ کے فروغ کی تعلیمات کو درست انداز میں پیش نہ کرنے کی وجہ سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ The Manifest Quran کے ذریعے اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ عام انگریزی بول چال والا طبقہ بالخصوص نوجوان براہِ راست اس ترجمۂ قرآن سے اس کے اصل معانی اور مفہوم کا اداراک حاصل کرسکیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے راہنمائی مہیا کرنے والی کتابِ مبین ہے۔ جس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کا ذمہ براہِ راست اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے۔ قرآنِ مجید سیاسی، سماجی تنازعات کے حل سمیت ایک پُرامن بین الاقوامی معاشرہ کے قیام کے لیے راہنمائی مہیا کرتا ہے۔انھوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے منہاج القرآن کو یہ توفیق بخشی ہے کہ مختلف ممالک اور خطوں میں بولی جانے والی زبانوں میں قران مجید کے تراجم شائع اور تقسیم کروائے جا رہے ہیں۔

تقریب رونمائی میں ہزار ہا خواتین و حضرات نے شرکت کی اور شیخ الاسلام کے خطاب کو انہماک کے ساتھ سنا اور قرآن و سنت کی حقیقی تعلیمات کے فروغ و احیاء کے ضمن میں اسے ایک عظیم الشان خدمت قرار دیا۔

نوجوان مذہبی سکالر شیخ حماد مصطفیٰ المدنی القادری نے کہا کہ The Manifest Quran سے مغربی دنیا میں آباد نوجوانوں کے ذہنوں میں اسلام کے حوالے سے پائے جانے والے اشکالات کا ازالہ ہوگا۔ تقریب رونمائی کا اہتمام منہاج القران انٹرنیشنل برطانیہ کی طرف سے کیا گیا، مثالی انتظامات پر شیخ الاسلام نے صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل برطانیہ سید علی عباس بخاری، تحسین خالد، محمد فاروق رانا، محمد بصیر، فرید ملت ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے سکالرز کو مبارکباد دی۔ تقریب میں صدر منہاج یورپین کونسل بلال اُپل، ظلِ حسن، ڈاکٹر زاہد اقبال، علامہ محمد افضل سعیدی، فیصل حسین، عدنان سہیل، شیخ ابو آدم الشیرازی، معظم رجا، علامہ ذیشان سمیت ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔