لائبریری بک کلب کے زیراہتمام2کتابوں کا تعارفی پروگرام

لاہور (لیڈی رپورٹر)پنجاب یونیورسٹی لائبریری بک کلب کے زیر اہتمام نسیم نکولس کی کتاب"Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life"اور مستنصر حسین تارڑ کی تصنیف ’لاہور آوارگی‘ پر تعارفی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر لیکچرار انسٹی ٹیوٹ آف کوالٹی اینڈ ٹیکنالوجی مینجمنٹ عاطف حسین نے نسیم نکولس کی کتاب جبکہ چیف لائبریرین ڈاکٹر محمد ہارون عثمانی نے مستنصر حسین تارڑ کی تصنیف کا تعارف پیش کیا۔ پروگرام میں فیکلٹی ممبران اور طلباؤ طالبات نے شرکت کی۔

