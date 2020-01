’میرے کمرے میں جیری آگیا، ٹوم کو لے آﺅ‘ انگریزی سے ناواقف عرب شہری نے چوہا گھسنے پر ہوٹل انتظامیہ کو ایسی کال کردی کہ ہنسی کا طوفان آگیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگریزی سے نا واقف ایک عرب شہری نے اس وقت ہوٹل انتظامیہ کو چکرا کر رکھ دیا جب اس کے کمرے میں چوہا آگیا۔

عرب شہری انگریزی زبان سے ناواقف تھا اس لیے اس نے کمرے سے چوہا بھگانے کیلئے ’ ٹوم اینڈ جیری‘ کارٹون کا سہارا لیا ۔ اس کی ہوٹل انتظامیہ سے ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر آئی تو ہنسی کاطوفان آگیا۔

جب چوہا آیا تو عرب شہری نے ہوٹل انتظامیہ کو کال کی اور بتایا کہ اس کا انگریزی میں ہاتھ تنگ ہے، پھر اس نے انتظامی عہدیدار سے سوال پوچھا کہ کیا وہ ٹوم اینڈ جیری کو جانتا ہے۔ ہوٹل ملازم نے اثبات میں جواب دیا تو عرب شہری نے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے کمرے میں جیری آگیا ہے، ہوٹل ملازم پہلے تو اس کی بات سمجھ ہی نہیں پایا لیکن پھر اسے سمجھ آگئی کہ موصوف کو ایک عدد چوہے نے پریشان کر رکھا ہے۔

ہوٹل ملازم جب یہ کہتا ہے کہ وہ کسی کو اس مسئلے کے تدارک کیلئے بھیج رہا ہے تو آگے سے عرب شہری نے کہا کہ جیری کو پکڑنے کیلئے ٹوم (یعنی بلی)کو ضرور بھیجنا۔

This Arab guy calls the hotel reception to complain about a mouse in his room. Listen to how he describes the situation ???????????????????????? pic.twitter.com/feObtAj9Bp