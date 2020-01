کرکٹر بلال آصف گلوکار بن گئے، پہلی میوزک ویڈیو کا پوسٹر جاری کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی کرکٹر بلال آصف گلوکار بن گئے ہیں جو معروف ویڈیوز ویب سائٹ یوٹیوب پر اپنی پہلی میوزک ویڈیو ریلیز کرنے کیلئے تیار ہیں۔

تفصیلات کے مطابق بلال آصف نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی پہلی میوزک ویڈیو کا پوسٹر جاری کیا جس کے مطابق گانے کا نام ”اکھیاں“ رکھا گیا ہے ۔ انہوں نے لکھا کہ وہ اپنے پہلے گانے کی ویڈیو جاری کرنے کیلئے بہت پرجوش ہیں برائے مہربانی اس پوسٹ کو لائک اور اپنی رائے سے آگاہ کریں، یہ گانا میں نے خود لکھا اور گایا ہے اور میں بہت پرامید ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گا۔“

Super thrilled for my upcoming song. Guys please like, comment & share. I’m super excited to get you my very own single for the 1st time ever. It’s written & sung by myself. I’m very hopeful that you all will like it. #pakistancricket #music #musicvideo #musiclovers pic.twitter.com/310guW8KKD