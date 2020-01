5 سالہ بچے نے سپیرے کو گھر کے اندر بلا کر ایسا کام کردیا کہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی ہنسی نہ رکے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پانچ سالہ بچے کا سپیرے کوگھر میں بلاکر بین پر لاجواب ڈانس ، با پ کے روکنے بس کی ۔

سوشل میڈیا پر وائر ل ایک ویڈیو میں میکائل نامی ایک بچے نے سپیرے کوگھر میں بلایا اور اس کوبین بجانے کاکہا ، جونہی سپیرے نے بین بجانا شروع کی تو میکائل نے بین کی دھن پر سانپ کے سامنے بے مثال ڈانس کرنا شروع کردیا ۔ بچہ کافی دیر تک ڈانس میںمشغول رہایہاں تک کہ اوپر والی منزل سے اس کے باپ نے بچے کو آواز دیکر اس کام سے روکا ۔بچے کہ باپ نے جب اس کوآواز دی کہ” میکائل یہ تم کیا کررہے ہو“تو میکائل نے سپیرے کی بین کی دھن پر تھرکنا بند کردیا اور بے اختیار اوپر اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔

یہ ویڈیو پانچ سالہ بچے میکائل کی بہن ثناءرندھاوا نے ٹوئٹر پر شیئر کرتے ہوئے ساتھ اپنے ٹوئٹ میں سوالات اٹھائے ہیں کہ کیا وہ سانپ کوباہر نکالنے کیلئے دھوکا دے رہاہے ؟ کیاوہ موسیقی کو اپنی روح میں محسوس کررہا ہے ؟اس کو سانپ میں کیا جاذبیت محسوس ہوئی ہے ؟میکائل نے رقص کرنا اتنی دیر جاری رکھا یہاں تک کہ میرے دوسرے بھائی نے اس کویہ حرکت کرتے دیکھا۔کیا وہ سپیرا بین بجا رہا تھا یا میرا بھائی یہ حرکت کررہا تھا اور وہاں اتنی گندگی کیوں ہے ؟

#tb to when we discovered my 5yr old brother had invited a snake charmer inside the house and was rly feeling it pic.twitter.com/rk0eDfjtm2