پاکستان میں تعلیمی ادارے آج سے کھل جائینگے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان بھر میں نویں کلاس سے 12 ویں کلاس کے طلبہ کے لئے تعلیمی ادارے آج کھل جائینگے۔

کورونا وائرس کے باعث پاکستان بھر میں تعلیمی اداروں کو دوسری دفعہ بند کردیا گیا تھا۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ آج سے نویں کلاس سے لیکر 12 کلاس اور اے ،او لیول کے طلبہ واپس اپنی کلاسز میں جائینگے،انہوں نے طلبہ کو مبارک دیتے کہا کہ آپ کا مستقبل ہماری پہلی ترجیج ہے۔

دوسری سٹیج میں یونیورسٹیز ،مڈل اور پرائمری سکول یکم فروری سے کھلیں گے۔وفاقی وزیر شفقت محمود کا کہنا تھا کہ تمام تعلیمی اداروں کو سٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر(ایس او پیز ) کے تحت کھولا جائے گا،کورونا ایس او پیز پر سختی سے عمل کروایا جائے گا۔

Tomorrow classes 9 to 12, O and A level go back to school/ college. Wish them the very best. Their future is our main priority.