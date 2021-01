جنوبی افریقی کرکٹر پاکستان میں سیکیورٹی انتظامات کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے، جان کر ہر کوئی خوش ہو جائے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے دورے پر موجود جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی تبریز شمسی پاکستان میں سیکورٹی سسٹم کی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکے جس کا اظہار انہوں نے دلچسپ ٹویٹس کے ذریعے کیا۔

تفصیلات کے مطابق تبریز شمسی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر تصاویر شیئر کرتے ہوئے پاکستان میں کئے گئے حفاظتی انتظامات کو سراہا۔ انہوں نے اسلحہ سے لیس پاک فوج کے مستعد جوانوں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”اصلی کال آف ڈیوٹی۔۔۔ یہ جوان چھوٹے ہتھیاروں سے نہیں کھیل رہے اور یہ اپنے کام میں سنجیدہ اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں۔“

Real life Call Of Duty ????

These guys aren't playing with small guns and they mean business!#NoSmiles #GameFace #COD #Karachi #Pakistan #PAKvSA pic.twitter.com/N9kMVTuzqS