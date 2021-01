’اپنی سٹوری بیچنے کیلئے جعلی خبریں نہ پھیلائیں، میں صرف ایک ہی صورت میں ٹیم میں واپس آؤں گا‘ محمد عامر نے زوردار اعلان کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باﺅلر محمد عامر نے قومی کرکٹ ٹیم میں واپسی کیلئے مشروط رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی سٹوری بیچنے کیلئے مجھ سے متعلق جعلی خبریں نہ پھیلائیں۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ دو دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کررہی ہیں کہ فاسٹ باﺅلر محمد عامر پاکستان کرکٹ ٹیم کیلئے کھیلنے پر رضامند ہوگئے ہیں تاہم آج محمد عامر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان دے کر اس بات کی وضاحت کردی۔

فاسٹ باﺅلر محمد عامر نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ میں واضح کردوں کہ میں پاکستان کیلئے دستیاب ہوں گا صرف اس وقت جب یہ مینجمنٹ چھوڑ کر چلی جائے گی لہٰذا صرف اپنی سٹوری بیچنے کیلئے مجھ سے متعلق جعلی خبریں نہ پھیلائیں۔

I would like to clarify that yes I will be available for Pakistan only once this management leaves. so please stop spreading fake news just to sell your story.