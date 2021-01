’پہلے ہم ملیں گے پھر ہی تو گل کھلیں گے‘ عماد وسیم ،محمد عامر ،فہد مصطفی اور ہمایوں سعید کی مبینہ واٹس ایپ لیک سامنے آگئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) قو می کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی عماد وسیم ،محمد عامر اور ڈرامہ انڈسٹری کے معروف اداکارہ فہد مصطفی اور ہمایوں سعید کی مبینہ واٹس ایپ میسج سوشل میڈ یا پر لیک ہو گیا جس پر چاروں ستاروں نے تشویش کا اظہار کردیا ۔

مائیکر و بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر عبد اللہ سلہری نامی ایک اکاونٹ سے مبینہ واٹس ایپ لیک کی تصویر سامنے آئی جس میں ’اپنے بوائز‘نامی ایک گروپ میں فہد مصطفی،ہمایوں سعید ،عماد وسیم اور محمد عامر باتیں کر رہے ہیں ۔مبینہ میسج لیک میں ہمایوں سعید کہتے ہیں ’ملے گا ،ملے گا ،سب کو ملے گا۔‘جس پر فہد مصطفی اور عماد وسیم پوچھتے ہیں کیا ملے گا تو جواب میں ہمایوں سعید کہتے ہیں ’پہلے ہم ملیں گے پھر ہی تو گل کھلیں گے۔‘

اس واٹس ایپ لیک کے سامنے آنے کے بعد فہد مصطفی نے ہمایوں سعید سے پوچھا ’ہمایوں بھائی ،یہ کیا ہے؟‘

ہمایوں سعید نے جواب دیا ’مجھے لگا یہ تیرا کیا دھرا ہے ۔‘

محمد عامر نے کہا ’جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔‘

عماد وسیم نے کہا کہ ’او بھائی ، میں آسٹریلیا میں ہوں ،واپسی پر ملتے ہیں۔‘

O bhai ! I am in Australia, lets meet when i am back ????????