ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کے دوران نریندر مودی کی تقریر کا تماشا بن گیا ، وجہ جان کر آپ کی بھی ہنسی چھوٹ جائے

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی وزیراعظم نریندرمودی ٹیلی پرومپڑ کی خرابی کے بعد دوران تقریر ہچکچا کر خاموش ہوگئے۔

ورلڈاکنامک فورم سے خطاب میں بھارتی وزیراعظم نریندرمودی کے غیرتحریرشدہ تقریر( فی البدیہہ) کرنے کے دعویٰ کا پول کھل گیا۔ ٹٰیلی پرومپٹرخراب ہوا تو مودی بھی گڑبڑا کرخاموش ہوگئے۔بھارتی وزیراعظم کی کچھ سمجھ میں نہیں آٰیا توپہلے ادھرادھردیکھا اوراس کے بعد موضوع سے ہٹ کر کچھ اورہی باتیں شروع کردیں۔بھارتی وزیراعظم نریندرمودی کا تحریر کے بغیر بات نہ کرپانا سوشل میڈیا پرمذاق بن گیا۔سوشل میڈیا پربھارتی وزیراعظم کی میمز وائرل ہوگئیں۔کانگریس رہنما راہول گاندھی بھی پیچھے نہیں رہے اورکہا کہ وزیراعظم نریندرمودی کا جھوٹ ٹیلی پرومپٹر بھی برداشت نہیں کرسکا۔

When teleprompter goes off, India’s so-called greatest public speaker of all time fails to find a single word! pic.twitter.com/ztGzWaCST8