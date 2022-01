"آپ مجھے زیادہ دیر جھکا نہیں سکتے" مریم نواز نے نواز شریف کی تصویر شیئر کردی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ(ن) کی نائب صدر مریم نواز نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ مجھے زیادہ دیر جھکا نہیں سکتے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے والد نواز شریف کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس بچے کی طرح ہوں جو کم بیک کرنا پسند کرتا ہے آپ مجھے زیادہ دیر جھکا نہیں سکتے۔

I’m like a comeback kid …. You can’t keep me down for long ….. pic.twitter.com/KFPqI3dZAf