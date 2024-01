سجی سنوری دلہن کو عین شادی سے قبل گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا دی گئیں تو دولہے نے کیا کیا؟

میکسیکو سٹی (ڈیلی پاکستان آن لائن) میکسیکو میں سجی سنوری دلہن کو شادی سے کچھ دیر قبل گرفتار کر کے ہتھکڑیوں میں جکڑ دیا گیا۔

نجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق میکسیکو میں دلہن اپنے دولہے کے ساتھ شادی کیلئے چرچ کے باہر پہنچی ہی تھی کہ پولیس نے چھاپہ مار دیا اور دلہن کو گرفتار کر لیا۔ دولہے نے جو دیکھا کہ اس کی ہونیوالی شریک حیات کو پولیس نے پکڑ لیا ہے تو وہ فورا رفو چکر ہو گیا۔

قصہ یہ نکلا کہ دلہن اپنے ہونے والے دولہے کے ساتھ مل کر بھتہ لینے کی وارداتوں میں ملوث تھی، دونوں میکسیکو سٹی کے قریب علاقے ٹولوکا میں ایک بھتہ خور گروپ سے منسلک ہیں۔ پولیس کو یہ بھی شک ہے کہ ملزمان نے ایک چکن شاپ کے 4 ملازمین کو اغوا بھی کیا۔

نینسی نامی دلہن کو ہتھکڑیاں جکڑ کر تھانے منتقل کر دیا گیا جو ملزمہ کو ساری زندگی بدترین گھڑی کے طور پر یاد رہے گا۔

Bride arrested for extortion in Mexico, handcuffed in her wedding dress https://t.co/NZv6pB9R2a pic.twitter.com/Rg61EsNnKP