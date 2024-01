”ایک جج کی موت اور زندگی کی خبر، ساتھ ساتھ“۔۔۔ایک ای میل کے ذریعے ”بیرسٹر ایسوسی ایشن“ نے اپنے ہزاروں ممبران کو موت کی اطلاع دی تھی ”ایک جج کی موت اور زندگی کی خبر، ساتھ ساتھ“۔۔۔ایک ای میل کے ذریعے ”بیرسٹر ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:24

بلیک ٹاؤن میں 3 گاڑیوں کا ”بولو رام“

Leo Cuschieriنے پانچ ہزار آسٹریلیں ڈالر کا انعام رکھاّ ہوا تھا جو اُس کی 2 کاروں اور ایک وین کو عمداً آگ لگانے والے کا پتہ لگائے گا۔ یہ واقعہ ہفتے کے روز 12:35 صبح ہوا۔Leo Cuschieri کی "Leo's vehicle rentals and leo's used cars"، Kildare Road پر واقع ہے۔ اُس کا کہنا ہے کہ مجھ کو مجموعی طور پر10 ہزار آسٹریلین ڈالر کا نقصان ہوا۔ میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ اِس فعل سے اُن کو کیا حاصل ہوا ہے؟

پولیس اپنے طور پر بڑی سرگرمی سے اِس کی تفتیش میں لگی ہوئی ہے اور میں پولیس کے اب تک کیے ہوئے اقدام کی تعریف کرتا ہوں۔

اُس نے اِس بات کی سختی سے تردید کی کہ اُس نے انشورنس کمپنی سے پیسے بٹورنے کے لیے یہ آگ خود لگائی ہے۔ میری اپنی گاڑی کی انشورنس تھی ہی نہیں۔ اِس واقع کو ایک ہمسایہ عورت نے اپنے بیڈ کی کھڑکی سے دیکھا کہ ایک دھماکہ ہوا اور پھر ایک آدمی دیوار پھلانگ کر اگلی طرف کودا۔ اِن میں ایک کار ایک عورت کی برائے مرمّت آئی ہوئی تھی۔ لہٰذا میں قرضہ پر کار لے کر اُسے دونگا۔ انشورنس بھی کروا کر دوں گا۔ تاکہ اُس کے معمولات متاثر نہ ہوں۔

Pyjama - Proof Those Aching Knees

سرہانے کو دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھنا تاکہ گھٹنوں کا درد کم ہوسکے۔ ایک پرانا آزمودہ طریقہ ہے۔ جس پر عمل کرنے سے آخر کار نیند آجاتی ہے۔ آپ جُونہی ایک طرف کروٹ لیتے ہیں سرہانہ باہر جا گرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر سرہانہ آپ کے پاجامہ میں ہی بنا دیا جائے۔ آسٹریلین برینڈ My Comfy PJS نے بالکل یہی کام کر دکھایا ہے۔ وہ لوگ جن کو گھٹنوں کا درد ہے وہ نہ صرف دِن کے وقت جب وہ اِدھر اُدھر جا رہے ہوں درد میں کمی محسوس کریں گے۔ بلکہ رات کو بھی جب وہ سونے کے مُوڈ میں ہونگے تو درد میں کمی ہوگی۔

”ایک جج کی موت اور زندگی کی خبر، ساتھ ساتھ“

نیو ساؤتھ ویلز بار ایسوسی ایشن کے باغ و بہار شخصیّت کے حامل سابق ڈسٹرکٹ کورٹ جج James Conomos کو موت کی نیند سُلا دیا جبکہ پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد اُس کے زندہ ہونے کا مژدہ بھی سُنایا۔

ایک ای میل کے ذریعے ”بیرسٹر ایسوسی ایشن“ نے اپنے ہزاروں ممبران کو اطلاع دی کہ مسٹر Conomos وفات پا چکے ہیں۔ ساتھ ہی ایسوسی ایشن نے یہ بھی اعلان کردیا کہ اُن کی آخری رسومات آج 11 بجے صبح Macquarie Park Crematorium میں ادا کی جائیں گی۔ اِس ساری صورتحال میں یہ بات ایک مُعمّہ تھی کہ سابق جج مسٹر Conomos کی تو مَوت واقع ہی نہ ہوئی تھی۔ بار ایسوسی ایشن نے ایک غلط اطلاع پر یہ اعلان کردیا جبکہ وہ مرنے والا شخص James Conomos نہ ہی وکیل تھا نہ ہی اُس نے کبھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں بطور جج کام کیا تھا وہ Macquaire Fields کا ایک اور ہی شخص تھا۔

پتہ چلا کہ سابق جج James Conomos کے ایک دیرینہ دوست نے ایک Death Notice پڑھ کر یہ تصوّر کرلیا کہ یہ نوٹس اُسی میرے پرانے رفیق کا ہے۔ یہ خبر اُس کے توّسط سے پہلے Macksville Local Court اور وہاں سے نیو ساؤتھ ویلز بار ایسوسی ایشن تک جا پہنچی۔ شام کو چار بج کر چونتیس منٹ پر بار ایسوسی ایشن نے ایک News Bulletin جاری کیا جو یُوں تھا۔

"Vale James William Conomos (1939-2015)

اور ساتھ ہی یہ لکھا

"James Conomos Former District Court Judge, has died"

یہ خبر سُن کر Peter Katsoolis جس کی فرم میں سابق جج نے ریٹائرمنٹ کے بعد کام کیا تھا فوراً آنسو بہانے لگا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد ایک Conflicting Test Message ملنے پر اُس نے Mr. Conomos سے رابطہ کیا صرف یہ جانچنے کے لیے کہ وہ واقعی زندہ تو ہے؟ وہ خوش و خرم گھر پر موجود تھا۔ (جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)