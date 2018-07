تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل کا جھوٹ پکڑا گیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک انصاف کے رہنما اور پی ایس 111 کے امیدوار عمران اسماعیل کو ٹیکس ادائیگی سے متعلق غلط بیانی گلے پڑگئی۔عمران اسماعیل نے کراچی میں تقریب سے خطاب میں دعویٰ کیا میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں،پچھلے سال 5لاکھ روپے کا ٹیکس ادا کیا۔سوشل میڈیا پروائر ل ویڈیو میں پی پی رہنما مرتضی وہاب نے عمران اسماعیل کا ٹیکس ادائیگی کے حوالے سے غلط بیانی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔پی پی رہنما نے پی ٹی آئی امیدوار پر جوابی وار کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاکر دیکھ لیں،عمران اسماعیل نے ایک لاکھ 83ہزار روپے ٹیکس بھرا ہے۔

ویڈیو دیکھیں

PTI's Imran Ismail basically caught lying about how much tax he paid last year pic.twitter.com/isXYgfojzE