بھارت میں ٹرین ڈرائیور نے پیشاب کرنے کیلئے گاڑی روک لی اور پھر ۔۔۔ ایسی ویڈیو سامنے آگئی کہ ہنگامہ برپا ہوگیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ریاست مہاراشٹر میں ایک ٹرین ڈرائیور کو نیچرل کال آئی تو اس نے ٹرین روک کر اس کے سامنے ہی رفعِ حاجت کی اور دوبارہ ریل کو سٹارٹ کرکے چلتا بنا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوچکی ہے اور پورے بھارت میں ایک بار پھر بیت الخلاﺅں کی کمی کے معاملے پر بحث شروع ہوگئی ہے۔

سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں ایک ٹرین کے ڈرائیور کو الہاس نگر اور وتھال واڑی سٹیشن کے درمیان ٹرین روک کر پیشا ب کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ ویڈیو ایک مقامی رہائشی ’ سونو شندے‘ نے اپنے موبائل فون سے ریکارڈ کرکے سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کی جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے بھارت میں وائرل ہوگئی۔

ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ مذکورہ ٹرین ممبئی جارہی تھی ۔ ویڈیو کی سچائی کا جائزہ لیا جارہا ہے جس کے بعد محکمہ جاتی کارروائی عمل میں لائی جائے گی ۔

Oh what a Shame!

Mumbai Local Train Driver caught on camera peeing, very Irresponsibly stopping the train for doing that!! ???????????????????????????????? pic.twitter.com/CeG1rGSVBz