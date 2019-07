وزیر اعظم عمران خان کے دورے سے پہلے ہی پاکستان نے اپنا وہ ایجنٹ امریکہ بھیج دیا جس سے بھارت کو سب سے زیادہ ’ڈر‘ لگتا ہے

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان آئندہ چند روز میں امریکہ کے تین روزہ دورے پر روانہ ہونے والے ہیں، ایسے میں پاکستان نے ان سے پہلے ہی اپنا وہ ایجنٹ امریکہ بھجوادیا ہے جس سے بھارت کو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے امریکہ بھجوایا جانے والا جاسوس کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایک کبوتر ہے ۔

دراصل امریکی کامیڈین جیریمی میکلیلن پاکستان آرہے ہیں تو ایسے میں انہوں نے اپنی بیٹی ’ جیول‘ کی حفاظت کیلئے انہیں ایک کھلونا کبوتر دیا ہے تاکہ بچی کا دل لگا رہے۔ انہوں نے ٹوئٹر پر اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ’ جب میں گھر سے دور جارہا ہوں تو ایسے میں جیول کی حفاظت کیلئے اپنے ٹاپ ایجنٹوں میں سے ایک بھجوانے پر میں پاکستان کا شکر گزار ہوں۔‘

Huge thank you to Pakistan for sending one of their top agents to protect Jewell while I’m gone. ???????????? pic.twitter.com/WZqN3lQhzb

خیال رہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھارت کی جانب سے بارڈر پر کبوتر پکڑ کر دعویٰ کیا جاتا تھا کہ یہ پاکستانی جاسوس ہیں، بعض اوقات بھارت کی بارڈر سکیورٹی فورس نے پاکستانی غباروں کو بھی پکڑا ہے۔ بھارتی فوج کے ان مضحکہ خیز دعووں کے باعث امریکی کامیڈین جیریمی میکلیلن اکثر اوقات بھارتیوں کو ٹرول کرتے رہتے ہیں۔

امریکی کامیڈین نے پاکستان کیلئے روانہ ہونے سے پہلے پاکستان کی ایک اور روایت کو مدنظر رکھتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ اگلے 4 گھنٹے میں پاکستان روانہ ہورہے ہیں ، ایسے میں اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کیلئے کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو بھجوادے۔

Leaving for Pakistan in 4 hours in case anyone has a package they want me to take to their relatives.