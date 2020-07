کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، این سی او سی کا خصوصی اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ ہاؤس میں منعقد ہوا۔ جس میں عید کے دوران مویشی منڈیوں کی مانیٹرنگ یقینی بنانے اور اس کے بعد محرم اور ربیچ الاوّل کے لیے خصوصی تیاریوں پر بات چیت کی گئی۔

پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقاتِ عامہ کی جانب سے جاری پیغام میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی وزیراسد عمر نے سندھ میں ہونے والے خصوصی اِجلاس کی صدارت کی جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بطور میزبان اجلاس میں خصوصی شرکت کی۔

سندھ کی وزیر صحت، وزیر تعلیم اور انتظامیہ کے دیگر لوگوں کی بھی اجلاس میں شرکت۔ کی جبکہ وفاقی وزیر داخلہ نے NCOC اسلام آباد سے ویڈیو لِنک کے ذریعے شرکت کی۔

وزیراعلی سندھ کا کہنا تھا کہ شروع میں کچھ مشکلات درپیش تھیں لیکن وفاق اور صوبوں نے مِل کر عوام کی صحت کے لیے بھرپور کام کیا۔

`اس وقت ہسپتالوں اور دیگر انتظامات بہتر ہیں۔`

اس موقع پر وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ فیس ماسک اور احتیاطی تدابیر کو ہر صورت یقینی بنانا ہو گا۔ NCOC کے صوبائی دارالحکومتوں میں اجلاس کے مقاصد اہم ایشوز پر مشاورت اور صوبوں کی کارکردگی کو سراہنا ہے۔

بی بی سی کے مطابق انہوں نے کہا`ہمیں آنے والے دنوں میں عیدالضحیٰ، محرم اور ربیع الاول کے حوالے سے خصوصی تیاری کرنا ہو گی۔ عیدالضحیٰ کے دوران مویشی منڈیوں میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ مانیٹرنگ کا نظام بھی ضروری ہے۔`

ان کا کہنا تھا کہ اگر چہ کرونا بازیٹو کیسز میں اور اموات میں کمی واقع ہو ئی ہے لیکن ہمیں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہمیں اب پہلے سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تا کہ دوبارہ کیسزکی تعداد میں اضافہ نہ ہو۔

`سندھ سمیت تمام صوبوں میں ڈاکٹرز، پیرا میڈکس انتظامیہ او ر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے زبردست کام کیا ہے۔ یہ سب شاباش کے مستحق ہیں۔`

اس موقع پر NCOC فورم نے سندھ کے ٹیسٹنگ اور ٹریس سسٹم کی تعریف کی۔

اس موقع پر وزیرداخلہ کی جانب سے اجلاس کے شرکا کو بتایا گیا کہ غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور مویشی منڈیوں میں احتیاطی تدابیر کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔

`مویشی منڈیوں میں کنٹرول کا نظام موثر بنایا جائے گا تاکہ وبا کے پھیلاؤ کو روکنے سے بچایا جا سکے۔`

وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ محرم کے حوالے سے بھی پلان مرتب کر رہے ہیں اور حفاظتی تدابیر پر مشاورت جاری ہے۔

Held NCOC meeting in karachi, hosted by CM SINDH. Emphasized need for continued SOP compliance, and in particular at bakra mandi's. Unanimously agreed that high level of vigilance required to ensure that the gains made in controlling covid spread by Pakistan are not reversed.