رنبیر کپور کا ہم شکل انتقال کر گیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ اداکار رنبیر کپور سے مماثلت رکھنے والا جنید شاہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگئے۔جنید کا تعلق سری نگر سے تھا جس کی موت کی اطلاع مقبوضہ کشمیر کے سینئر صحافی یوسف جمیل نے ٹوئٹر پردی۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر جنید شاہ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے یوسف جمیل نے لکھا ” میرے پرانے پڑوسی نثار احمد شاہ کا بیٹے جنید شاہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال کرگیا ہے۔اپنی ٹویٹ میں یوسف جمیل نے بتایا ” جنید شاہ کو بھارتی اداکاررنبیرکپور سے مماثلت کے باعث کافی شہرت ملی، وہ نہ صرف اپنے والدین بلکہ پورے مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی امید اور بڑی طاقت تھا۔اگلی ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ 28 سالہ جنید ایک ماہ قبل ہی ممبئی سے سری نگرواپس آیاتھا جہاں وہ ماڈلنگ اور دیگر مختلف پراجیکٹس رہا تھا۔اس کے علاوہ جنید شاہ، انوپم کھیر کے اسکول آف ایکٹنگ سے بھی وابستہ تھے۔

Our old neighbor Nissar Ahmed Shah's son Junaid passed away due to massive cardiac arrest overnight. People say he was a lookalike of Bollywood actor Ranbir Kapoor.I say he was a big hope, strength & salvation of his ailing father and his mother & that of whole Kashmir. Magfirah! pic.twitter.com/uVVH3UGtnJ