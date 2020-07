حکومت جھوٹ بولتے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کالا دھن سفید کرنے کیلئے سرمایہ کاروں کو تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی ۔ اس حوالے سے جب ڈان اخبار نے خبر دی تو وزارت اطلاعات کے فیک نیوز بسٹرنے اسے جھوٹی خبر قرار دے دیا جس پر ایک صحافی نے حکومت کو آئینہ دکھادیا ۔

اتوار کے روز وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ سرمایہ کار تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری کریں ، اس طرح وہ اپنے کالے دھن کو بھی سفید کرسکیں گے اور نوکریاں بھی پیدا ہوں گی۔

ڈان اخبار نے وزیر اطلاعات کے اس بیان پر مبنی خبر دی تو وزارت اطلاعات کے زیر اہتمام چلنے والے ٹوئٹر ہینڈل " فیک نیوز بسٹر" نے ڈان اخبار کی خبر کو جھوٹ پر مبنی قرار دے دیا۔ خیال رہے کہ اس ٹوئٹر ہینڈل سے ان خبروں کی تردید کی جاتی ہے جو جعلی یا جھوٹی ہوں۔

Disseminating #FakeNews is not only unethical and illegal but it is also disservice to the nation. It is the responsibility of everyone to reject irresponsible behavior. Reject #FakeNews. pic.twitter.com/mclW7Nsmk2