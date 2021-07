افغانی سفیر کی بیٹی کے اغوا کا معاملہ، شہباز شریف نے اہم مطالبہ کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان مسلم لیگ (ن) کے صدراور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے مطالبہ کیا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے واقعے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسلام آباد سے افغان سفیر کی بیٹی کا اغوا ہونے کا واقعہ ملک میں امن کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ وہ بازیاب ہوگئیں مگر اس واقعے سے پاکستان کا امیج عالمی سطح پر متاثر ہواہے۔

The kidnapping of Afghan Ambassador's daughter from Islamabad shows deteriorating security situation in the country. Although she was recovered, the incident has undermined Pakistan's global standing & needs to be thoroughly investigated.